Vico Equense, escursione nei sentieri del Provolone del monaco

Venerdì 14 Settembre 2018, 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - Trekking nei sentieri del Provolone del monaco dop. Appuntamento per appassionati delle passeggiate e dei prodotti tipici Si conclude la stagione estiva di Note in Cammino con un evento all'insegna del trekking nelle zone del Provolone del monaco dop. Domenica è in programma un evento che vede gli appassionati delle passeggiate all'aria aperta cimentarsi in un percorso che va da Santa Maria del Castello fino a Monte Comune.«Occasioni come questa - spiega il direttore del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop Vincenzo Peretti - servono ai partecipanti per fare conoscere da vicino le zone che danno origine ad un prodotto. Percorrere le stesse strade degli allevatori e dei casari e respirare i profumi che poi finiscono nel latte e nei formaggi. Natura, turismo e biodiversità a braccetto per tramandare gusto e tradizioni».Il percorso prevede una escursione da Santa Maria del castello, antichissimo borgo di Vico Equense, che segna oggi il confine tra la provincia di Napoli e quella di Salerno così come un tempo lo segnava tra i Ducati di Amalfi e Sorrento, raggiungeremo la cima del Monte Comune: 850 metri di altezza abbelliti da una rigogliosa macchia mediterranea. Si parte alle ore 15.30. Il gruppo attraverserà zone a bosco di castagno camminando a strapiombo sulla costa di Positano. Nel tratto finale c’è una full nella natura, con passaggi su roccia e attraversando macchia mediterranea e bosco. Il tutto con l’ausilio della guida dell'Aigae. L'arrivo è previsto dopo due ore di passeggiata. Sulla sommità del Monte Comune i partecipanti saranno accolti dal Trio Tarantae che eseguiranno il Canto Migranti oltre che da una degustazione di tarallucci, vino ed ovviamente dal formaggio principe della penisola sorrentina e dei Monti Lattari: il Provolone del monaco dop.«L'estate volge al termine - osserva il presidente del Consorzio di Tutela del Provolone del monaco dop, Giosuè De Simone- ma le belle giornate proseguiranno a lungo. Ogni momento di festa deve essere colto al volo non solo per passare tempo in famiglia in luoghi incantevoli, ma anche per assaggiare le gustose tipicità del nostro territorio».