Andreea Rabciuc, è suo lo scheletro trovato a Roma? Il fidanzato, la collanina, l'ultima serata: la maxi consulenza e l'esame del dna

Sono di Andreea Rabciuc i resti dello scheletro trovati in un parco al Pigneto? La Procura di Roma affiderà una maxi consulenza tecnica sul caso del corpo di una donna di circa 30 anni ritrovato nei giorni scorsi. Il pm titolare del fascicolo chiederà agli specialisti di analizzare i resti per cercare di accertare con chiarezza la data e la causa del decesso. Parallelamente a questa attività verranno svolte verifiche anche dai carabinieri del Ris, compreso l'esame del Dna, mentre i militari dell'Arma della Compagnia di piazza Dante analizzeranno la banca dati delle persone scomparse a partire dal 2020 in cerca di elementi utili alle indagini.