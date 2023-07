Annalisa, chi è Francesco Muglia: il marito manager 43enne. Il matrimonio segreto ad Assisi: oggi la festa vip in Liguria

Che Annalisa non ami i riflettori puntati sulla sua vita privata, lo si era capito da tempo. Forse, essersi innamorata di un uomo che con il mondo dello spettacolo non ha niente a che fare, lo spiega ancora meglio. Francesco Muglia, sposato in gran segreto ad Assisi, arriva da tutt'altro mondo rispetto alla cantante ligure. E probabilmente, è lui il primo a spingere affinché le cose restino tali. Ma chi è il «mon amour» che ha rubato il cuore di Annalisa?