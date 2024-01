Blue Monday, oggi 15 gennaio è il giorno più triste dell'anno? No, la verità è un'altra (e l'equazione senza senso)

Oggi è davvero il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno? No, non lo è. O meglio, si tratta di una tradizione - angosasslone, poi diventata fenomeno mondiale e che ha preso piede anche in Italia - secondo cui il terzo lunedì di gennaio è considerato una giornata difficile, triste. "Blue", in inglese infatti vuol dire anche “triste” o “depresso”. Tutto nasce da una equazione matematica criticatissima ai giorni nostri, quando l'attenzione sulla salute mentale è particolarmente alta, ma non come meriterebbe.