Carlotta Ferlito: «Mia madre ha una malattia neurodegenerativa a 58 anni, non riesce più a parlare»

«Mia madre non riesce più a parlare, a esprimersi. Facciamo fatica a capire cosa ci vuole trasmettere. A 58 anni ha una malattia neurodegenerativa che non le permette di riuscire a comunicare. Ha avuto la diagnosi nel novembre del 2022», così l'ex atleta Carlotta Ferlito a Verissimo. La donna inizia a perdere il controllo del suo corpo. «In modo molto veloce - spiega la Ferlito a Silvia Toffanin -. Mi hanno detto che prima ti prende questa malattia più è veloce il suo decorso. Non c'è una soluzione, non c'è un miglioramento».

Il ricovero

«È stata fortissima, io non ci sarei riuscita. Non potrei accettare di non avere il controllo del mio corpo. Spero che il suo dolore possa smettere. Vedo il suo volto spegnersi giorno per giorno. Ho avuto anche un momento di rifiuto», prosegue l'ex atleta. «Ora l'abbiamo portata in una struttura specializzata che se ne possa prendere cura. Ci ha salutati dicendo: "Non mi trattate da stupida"».

L'infarto del padre

Carlotta Ferlito racconta anche del padre. «Di recente mio padre ha avuto un infarto, adesso però sta bene». Rispetto alla malattia della madre? «Lui si tiene tutto dentro, non vuole esternare. Forse lo fa anche per noi figli».

La denuncia

«Dire "sei grassa come un maiale" a una bambina di 13 anni sono traumi che ti porti dietro», l'atleta (che ha denunciato le molestie) ricorda quanto subito. «Mi dispiace non aver scelto io la fine della mia carriera».