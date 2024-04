Carlotta Ferlito molestata in strada a Milano: «Due ragazzi in scooter mi hanno sputato addosso»

Brutta disavventura per la campionessa di ginnastica Carlotta Ferlito a Milano, importunata in strada da due ragazzi in motorino. A raccontarla è stata la 29enne in un video su TikTok: «Io so che questa storia ha dell'incredibile per quanto sia schifosa - ha esordito -. Farete fatica a credermi, ma credetemi. Io non ho neanche più la facoltà di piangere. Però se l'avessi mi farei un pianto nervoso».

Carlotta Ferlito e le molestie in strada a Milano

Carlotta Ferlito spiega poi la dinamica dell'accaduto: «Stavo camminando, sono vestita normalissima, mi fermano questi due soggetti col motorino, perché non sono persone umane, sono soggetti che non meritano di stare al mondo.

Mi dicono "oh mi dai l'Instagram"». L'atleta ha risposto così: «Se te li metti in brutta non sai come reagiscono, quindi ho detto "domani mattina te lo dò", così ridendo».

La situazione poi degenera: «A un certo punto questi si fanno insistenti, uno stava scendendo dalla moto, quindi io gli dico "no guarda". Il semaforo si fa verde, lui riparte... raga mi ha sputato! Io ho fatto così e mi è arrivato sulla mano. Io scioccata». E non finisce qui: «Non contenti hanno fatto il giro, io intanto ho attraversato la strada, e mi ha sputato di nuovo. Senza parole. Avranno avuto 17 anni, non erano italiani perché non parlavano benissimo». Carlotta Ferlito trattiene a stento le lacrime e conclude il video con un commento sarcastico: «Bella Milano».