Un Bonus benzina di 150 euro riservato alle fasce sociali con redditi bassi per aiutarle a sostenere l'urto del caro prezzi. Il governo, come anticipato dal Messaggero, è al lavoro per mettere a punto una social card per l'acquisto di carburanti, da affiancare alla carta Dedicata a te, che ha già raggiunto oltre un milione di famiglie, e che potrebbe essere rinnovata anche per il 2024. Dunque niente taglio delle accise per tutti ma un intervento mirato verso le categorie più svantaggiate.