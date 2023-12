Bonus farmaci e visite mediche per gli over 65: cosa sono, come funzionano e come richiederli

Per chi ha oltre 65 anni esistono agevolazioni che rendono gratuiti alcuni farmaci e alcune visite mediche. Una sorta di bonus ad hoc, concesso a determinate condizioni. Non solo l’esenzione dal pagamento del ticket, ma anche delle agevolazioni che riguardano anche il pronto soccorso. Gli anziani, che poi sempre meno anziani saranno rispetto ai nostri standard attuali, sono infatti una risorsa. Che può attenuare gli effetti negativi della crisi demografica italiana. Pertanto, come spiega Cecilia Tomassini, professoressa ordinario di Demografia all'Università del Molise, nonché presidente dell'Aisp, l'associazione italiana per gli studi di popolazione, chi ha bisogno tra di loro va aiutato con problemi di salute sempre più frequenti. Vediamo nel dettaglio come funzionano questi "bonus".

