Caldo anomalo in arrivo: colpo di coda dell'estate con +5 gradi nel weekend. Ecco cosa succede da lunedì

Giunti ormai al secondo fine settimana di settembre l'estate non accenna a terminare, e nei prossimi giorni le temperature sono destinate a salire ulteriormente. Un caldo decisamente sopra la media stagionale causato dall'ennesimo anticiclone africano darà la sensazione di essere ancora in pieno luglio. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per la prossima settimana.

Estate 2023 la più calda mai registrata: ad agosto temperatura 1,5° sopra la media. Il report di Copernicus