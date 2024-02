Ciclone Artico, inizia la stagione delle piogge: ecco dove colpirà e quanto durerà

Si è aperta a tutti gli effetti la stagione delle piogge in Italia. Come annunciato, la settimana è iniziata all'insegna del maltempo. Oggi (martedì 27 febbraio), previsto un tempo molto instabile con piogge e temporali al Centro-Nord, meglio al Sud. La situazione non migliorerà nei prossimi giorni: da domani (mercoledì 28 febbraio) previste precipitazioni anche al Sud, soprattutto sulle isole e verso sera in Calabria. Piogge e temporali continuano sul resto della penisola per via del ciclone artico che ormai è arrivato.