Carlos Corona, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric ha una malattia genetica. Cos'è la psicosi transitoria acuta e come si cura

«Mio figlio Carlos sta male, soffre di una malattia genetica». A rivelarlo nel corso dell’intervista a Belve è Fabrizio Corona. Il fotografo ha definito la patologia del ragazzo genetica: «Adesso sta male, non può gestire la sua vita da solo. Ho lottato per anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare, ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere». Ma qual è la malattia di cui soffre Carlos Corona? Era stata proprio la madre Nina Moric a parlarne qualche anno fa.