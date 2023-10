Fisco, niente pignoramento. Meloni blocca il prelievo dai conti correnti: «Non se ne parla, questa norma non passa»

Fisco. Giorgia Meloni blocca la norma sul prelievo dai conti correnti. «Non se ne parla, questa norma non passa»: le parole della premier - viene raccontato - subito dopo aver letto la misura. Uno stop che arriva in serata, dopo il pressing della Lega ma anche di Forza Italia per modificare la misura.

Rottamazione quater, pagamenti definizione agevolata entro 31 ottobre: come pagare e quanti giorni di tolleranza ci sono

«Non ci sarà nessuna incursione nei conti correnti», aveva assicurato Matteo Salvini mentre da Palazzo Chigi si spiegava che si trattava comunque solo di un'ottimizzazione di strumenti digitali già esistenti senza «alcun accesso diretto ai conti correnti da parte dell'Agenzia delle entrate per recuperare le imposte non pagate».