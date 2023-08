Il Napoli ricominica da tre

Il Napoli ricomincia... da tre: con il mancino a bersaglio di Raspadori e la doppietta di Osimhen, gli azzurri iniziano nel migliore dei modi la difesa del titolo liquidando il Frosinone al Benito Stirpe. Questo però non è lo spazio per un’ennesima analisi tattica del match (eddai, abbiamo già scritto un cuofano di pezzi): qui vi regaliamo i migliori meme - in ordine sparso eh, che magari poi qualcuno si offende - inerenti alla partita che il geniale mondo dei social ha saputo partorire. Come già detto, l’eroe di giornata (giustamente, c’ha pure la maschera) è stato Victor James “His Airness” Osimhen: il primo dei suoi due gol al Frosinone è una mazzata tremenda, sia per aver completato la rimonta azzurra, sia per essere stata una mazzata nel vero senso della parola, paragonabile a quelle che ricevevi da tua mamma se sgarravi col coprifuoco. Ecco quindi che il nigeriano diventa... Mark Lenders. E ci può stare.