Kate Middleton, il mistero della cicatrice nascosta dai capelli. Lo sport, la dieta e il ricovero che nessuno sa spiegare

La Gran Bretagna è davvero sconvolta per la notizia improvvisa dell’operazione all’addome cui è stata sottoposta Catherine, la principessa del Galles e futura regina. Si ha la sensazione che si sia improvvisamente e seriamente ammalato un membro giovane della propria famiglia, ha scritto il Daily Mail. La prognosi che prevede due settimane di ricovero in ospedale, e almeno altri due mesi di convalescenza, fa pensare a un intervento invasivo per qualcosa di grave. L’annuncio ha colto tutti di sorpresa anche perché la Principessa era percepita come indistruttibile: la corporatura snella e flessuosa, il sorriso spontaneo e frequente, i capelli lunghi e lucidi l’hanno sempre fatta sembrare l’essenza stessa della buona salute. È stata attenta a mantenersi in forma e ad alimentarsi nel modo più corretto, e a 42 anni ne dimostra una decina in meno. Merito di uno stile di vita nel quale non sono mai mancati gli allenamenti quotidiani e la pratica di molti sport.

Kate Middleton, dall'endometriosi alle malattie infiammatorie intestinali: tutte le ipotesi del ricovero secondo gli esperti