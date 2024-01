Meteo, ondata di caldo anomalo in arrivo. Il meteorologo: «A gennaio sembrerà primavera, oltre 20 gradi in Puglia»

Il caldo africano ha tormentato la nostra estate e ora è pronto a ripresentarsi anche in inverno. Dopo un weekend di freddo, a partire da lunedì 22 gennaio è in arrivo sulla nostra penisola un'anticiclone africano che porterà temperature primaverili sulle alpi e oltre 20 gradi nelle regioni del sud e in Sardegna. Oltre 10 gradi in più rispetto alla media del periodo, un'anomalia tale da far stupire anche gli esperti. «La causa di questo caldo record», spiega Michele Conenna, meteorologo «È da ricercare nell'arrivo di un anticiclone africano e del fenomeno meteorologico chiamato "El Nino" che si sta verificando nelle acque dell'Oceano Pacifico».