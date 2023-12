Meteo, cos'è il gelicidio: il fenomeno pericoloso che porta il "vetrone"

Il gelicidio o pioggia congelantesi è un fenomeno raro ma non troppo. Ma come si forma? Gli esperti di 3Bmeteo premettono innanzitutto che la precipitazione in origine, ad alta quota, parte in forma nevosa. Il fiocco, cadendo, attraversa strati di aria via più caldi man mano che perde quota, fino a trovarsi in un ambiente in cui la temperatura supera gli 0° ed inizia la sua fusione in goccia di pioggia. E fin qui non c'è niente di strano. Il fenomeno diventa curioso quando, continuando ad avvicinarsi verso il suolo, il fiocco già trasformatosi in goccia pioggia torna a cadere in un ambiente sotto zero, a causa delle forti inversioni termiche prossime al suolo che d'inverno possono essere molto pronunciate sulle vaste pianure ma anche sulle conche dei fondovalle.