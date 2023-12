Natale al caldo grazie all'anticiclone: sole e temperature sopra la media. Le previsioni meteo per le feste

È in arrivo sull'Italia un super-anticiclone sub-tropicale che, secondo quanto riportato dai metereologi di 3B Meteo, si espanderà dall'Atlantico su tutta l'Europa occidentale portando temperature miti e cielo sereno fino alla settimana di Natale.

Meteo, torna il freddo con neve fino a bassa quota, ma dal weekend arriva l'anticiclone: Natale è salvo?

L'anticiclone porterà con sé una massa di aria calda che sortirà i suoi effetti un po' ovunque, anche se in modo più marcato in montagna. Nelle prossime 48 ore assisteremo ad un rialzo delle temperature che porterà i valori al di sopra della norma stagionale, con scarti fino a 6-8 gradi al Centro-Nord, mentre nelle Alpi lo zero termico salirà fino alla quota fuori scala dei 3500 metri. Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni dei prossimi giorni e la tendenza metereologica fino alla settimana di Natale.