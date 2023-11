Meteo, la tempesta Ciaran arriva in Italia: neve, temporali e venti fino a 100 km/h. Ecco dove e quando

La tempesta Ciaran sta per arrivare in Italia. A partire da domani, giovedì 2 novembre, una nuova intensa perturbazione porterà maltempo al Nord, con piogge e temporali, e si estenderà velocemente anche al Centro e alle regioni del Sud.

Tempesta Ciaran in arrivo, rischio violenti temporali e alluvioni. Dove e quando colpirà, le previsioni

Ma la tempesta Ciaran si sta già facendo sentire nel nord Europa. In Belgio è stata emessa un'allerta gialla per i forti venti previsti su tutto il territorio nazionale. Le raffiche dovrebbero raggiungere tra gli 80 ei 100 km/h. L'intensità del vento dovrebbe aumentare fino a forza 6-7 della scala di Beaufort (che conta 17 gradi) nell'entroterra e fino a forza 9-10 sulla costa. In vista dell'allerta, l'amministrazione di Bruxelles-Capitale ha ordinato la chiusura di parchi, riserve naturali e boschi a partire dalle 18 di mercoledì. La riapertura degli spazi verdi avverrà a seconda dell'evoluzione delle previsioni meteo. Forte ondata di maltempo anche in Gran Bretagna e Francia.