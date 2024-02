Sanremo 2024, pagelle finale: Geolier, Angelina Mango e Annalisa i favoriti (e si esibiscono uno dopo l'altro)

Chi vincerà Il Festival di Sanremo 2024? Oggi è il giorno della finalissima. Stasera si conoscerà il vincitore della 74esima edizione. I favoriti sono Geolier, che ieri ha vinto la serata delle cover tra i fischi del pubblico in sala, Angelina Mango e Annalisa che - casualità - si esibiranno uno dopo l'altro. Sul palco dell’Ariston, insieme ad Amadeus, tornerà come co-conduttore Fiorello. Sul palco come ospiti anche Roberto Bolle e Luca Argentero. Ecco le nostre pagelle.