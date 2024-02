Sanremo 2024, pagelle look finale: cosa indosseranno le favorite Annalisa e Angelina Mango? Attesa per l'outfit di Tananai

È la serata più attesa: commenteremo i look della finale di Sanremo 2024 per almeno una settimana. Stasera niente outfit stellari della co-co di turno visto che ad affiancare Amadeus ci sarà Fiorello, ma occhi puntati sulle favorite Annalisa (con il reggicalze?) e Angelina Mango sempre in Etro. Ma anche Alessandra Amoroso e Clara, le rivelazioni di stile di questa 74esima edizione.