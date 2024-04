Pensioni e dichiarazione dei redditi, quando arriva il conguaglio Inps sostituto d'imposta? La guida

Pensioni e dichiarazione dei redditi. Il contribuente può presentare il proprio 730 direttamente tramite web (precompilata disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate) o tramite intermediario autorizzato (Caf o Professionisti abilitati).

Dichiarazione dei redditi 2024, chi è esonerato ufficialmente? Tutte le categorie che possono non presentarla

Pensioni e 730: le istruzioni

L’Agenzia delle Entrate trasmette ad Inps il risultato finale delle dichiarazioni dei contribuenti che abbiano indicato l’Istituto quale “sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, sia nel caso di dichiarazioni precompilate sia per le dichiarazioni trasmesse dal contribuente per il tramite di Caf o professionisti abilitati.

L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, effettuata i conguagli sulla prima rata utile della prestazione o emolumento erogato, a partire dal mese di agosto, in relazione al momento in cui riceve la dichiarazione 730/4 ed ai tempi necessari per l’elaborazione del pagamento mensile della prestazione.