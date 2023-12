Stipendi, pensioni, benefit e affitti brevi: tasse e spese, tutte le novità in arrivo nel 2024

Stipendi, sigarette, canone Rai. Ecco cosa succede nel 2024. Dalle modifiche ai regimi forfettari al ritorno del concordato, dal taglio del canone Rai al rialzo delle tasse su sigarette e assorbenti, fino agli aumenti in busta paga: sono molte le novità fiscali che entreranno in vigore con il nuovo anno, passate in rassegna dalla Cgia di Mestre.