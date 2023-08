Programmi tv 2023, quando iniziano? Al via Pomeriggio 5, Belve, X-Factor e Quattro Ristoranti: il calendario di settembre (da Rai a Mediaset e da La7 a Sky)

Mancano pochi giorni alla partenza dei palinsesti televisivi 2023-2024. Tra migrazioni, addii e conferme dei conduttori le reti si sfideranno a colpi di talk show, reality e fiction. Sono tantissimi i programmi al pit stop pronti a partire da settembre per Mediaset, Rai, La7 e anche Sky. Tra i ritorni di show come Bake Off e Grande fratello ci saranno anche grandi novità come La volta Buona o Fake News - eramente falso. ediamo dunque insieme il calendario teleisio di settembre 2023.