Reddito di Cittadinanza, pagamenti giugno 2023: ecco il calendario e cosa cambia dal mese prossimo

Reddito di cittadinanza, i pagamenti di giugno 2023. Gli importi del Reddito rimarranno uguali fino a settembre, mese in cui per i beneficiari dai 18 ai 59 anni senza disabilità, considerati "occupabili", entrerà in vigore l'assegno di Supporto per la formazione e il lavoro, mentre a gennaio 2024 partirà la prima mensilità dell'Assegno di Inclusione per i "non occupabili". Vediamo quali sono le ultime novità in merito al superamento del Reddito di Cittadinanza contenute del Decreto Lavoro e cosa cambierà da luglio.

