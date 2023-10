Scuole chiuse domani per l'allerta meteo: dalla Toscana all'Emilia Romagna, ecco quali sono

Quali scuole saranno chiuse domani, 31 ottobre, per il maltempo? Oggi, 30 ottobre, in Emila Romagna sono rimaste chiuse le scuole di 19 comuni. A spiegarlo è Andrea Massari, presidente della provincia e sindaco di Fidenza, dopo l'incontro in prefettura di ieri sera. Lezioni sospese ad Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo val di Taro, Compiano, Corniglio, Fornovo, Langhirano, Lesignano Bagni, Monchio delle Corti, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Varano Melegari, Varsi.