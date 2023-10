Un primo aumento subito, da inserire nelle buste paga entro la fine dell’anno. E poi con i fondi che saranno stanziati nella manovra, un nuovo contratto da firmare con i sindacati entro il 2024.

Per 3,2 milioni di dipendenti pubblici la stagione del rinnovo degli accordi economici sta di nuovo per aprirsi. Nelle prossime settimane il governo adotterà un decreto da 3,2 miliardi di euro all’interno del quale troverà spazio uno stanziamento per il settore pubblico.

Pensioni, a dicembre un maxi assegno. Rivalutazione, tredicesima e bonus: le simulazioni

Del rinnovo dei contratti si parlerà anche il 19 ottobre, data in cui il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha convocato i sindacati. La cifra dell’acconto del contratto è ancora oggetto di trattativa, ma potrebbe aggirarsi attorno al miliardo di euro. Prima dovranno essere compiuti però, alcuni passaggi. Il primo sarà l’approvazione da parte del Parlamento di un deficit extra sia per quest’anno che per il prossimo come previsto dalla Nadef, la Nota che aggiorna le previsioni economiche del Paese.

La settimana prossima ci sarà il ciclo di audizioni (il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti sarà audito martedì), poi la maggioranza presenterà una risoluzione che dovrà essere votata da entrambe le camere. A quel punto i soldi saranno disponibili per il decreto. Non è ancora chiaro, perché è in discussione, se a beneficiare dell’aumento “natalizio” saranno tutti i dipendenti pubblici o solo alcuni.