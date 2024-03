Stipendi delle forze dell'ordine, aumenti da 190 euro al mese e nuove assunzioni: entrano in 17mila

Un tavolo per il rinnovo del contratto da avviare in tempi stretti. E un programma da quasi 17 mila assunzioni da completare al più presto. Per il comparto difesa e sicurezza quello appena iniziato si preannuncia come un anno di rilancio. Oggi i sindacati più rappresentativi delle Forze dell’ordine e dei militari, saranno ricevute a Palazzo Chigi dal premier Giorgia Meloni insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Sul tavolo il governo ha già messo un miliardo e mezzo di euro destinato agli scatti di stipendio di poliziotti, militari e vigili del fuoco. Si tratta, secondo le stime già elaborate dal ministero per la Funzione pubblica, di aumenti medi lordi mensili che vanno dai 172 euro per l’esercito fino ai 194 euro per la Guardia di Finanza. Aumenti a “regime”, che saranno cioè pieni a partire dal primo gennaio del 2025. Il tavolo vero e proprio delle trattative non è però ancora iniziato. Manca un passaggio importante. Per la prima volta il personale delle Forze Armate e dei corpi di Polizia ad ordinamento militare, ossia la Guardia di Finanza e i Carabinieri, potranno essere rappresentati da associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

