Stipendi statali, aumenti ad agosto con il taglio del cuneo fiscale (e gli arretrati): calcoli, importi e a chi spettano

Stipendi, busta paga più pesante per i dipendenti pubblici ad agosto. Per circa un milione e 200 mila dipendenti pubblici scatta il taglio del cuneo previsto a partire da luglio. A questo, per gli 'statalì - in pratica i dipendenti dei ministeri, delle agenzie e delle authority, e per la scuola - arriveranno anche aumenti previsti da tempo in base al contratto: l'una tantum che copre il periodo di mancato rinnovo e gli arretrati previsti dall'inizio dell'anno. Il tutto sarà caricato su NoiPa, la piattaforma del ministero dell'Economia che gestisce gli stipendi dei dipendenti pubblici. Ad annunciare il taglio del cuneo per i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche - da quelle locali a quelle centrali - è stato proprio il Mef.