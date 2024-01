Stipendi statali, calendario pagamenti gennaio 2024: dai supplenti ai funzionari, su NoiPa le date delle emissioni

I dipendenti della Pubblica Amministrazione sono in attesa di ricevere il loro primo stipendio del 2024. Secondo il Decreto Legge n. 350/2001, gli stipendi dei dipendenti statali vengono erogati dal 22 al 27 di ogni mese. A dicembre l'anticipo ha fatto eccezione, con pagamenti dal 14 al 16. Per gennaio le date tornano alla normalità, ma con l'emissione speciale anticipata in modo tale da permettere ai docenti precari (in attesa di stipendio da 4 mesi) di ricevere prima il pagamento.

