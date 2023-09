Strage mercato Donestk, il NyTimes: «Non fu un attacco di Putin ma un missile di Kiev lanciato per errore»

L'attacco missilistico del 6 settembre su un mercato della città di Kostiantynivka, nella regione del Donetsk, che ha causato almeno 16 morti, non sarebbe stato lanciato dai russi, ma sarebbe invece invece partito per errore da un territorio sotto il controllo di Kiev. Lo riporta il New York Times. Le prove analizzate «inclusi frammenti di missili, immagini satellitari, resoconti di testimoni e post sui social media, suggeriscono fortemente che l'attacco catastrofico sia stato il risultato di un missile di difesa aerea ucraino errante, lanciato da un sistema di lancio Buk» spiega il Nyt, «sembra che sia stato un tragico incidente».