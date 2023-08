Uragano mediterraneo Rea in Italia, raffiche di vento superiori ai 120 km/h: dove si trova e quando colpirà

L'uragano Rea è in Italia. Dopo aver raggiunto il mare bollente della regione (28-30degC di temperatura) nella tarda serata di domenica, ha toccato terra (landfall) in Liguria. La circolazione atmosferica sull'Europa occidentale e meridionale sta subendo una profonda mutazione. Dopo molti giorni di dominio quasi assoluto dell'alta pressione, una vasta saccatura in arrivo dal Nord Atlantico sta entrando in queste ore tra la Spagna e la Francia. Il flusso in quota al traverso delle Alpi evolverà nella genesi di una profonda depressione tra il Golfo del Leone e il Golfo di Genova, una dinamica classica per le perturbazioni in arrivo da occidente, ma anche uno sviluppo in grado di dar luogo a fenomeni molto intensi sul nostro Paese.

