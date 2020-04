Un ciclo di videolezioni gratuite per i maturandi: l'iniziativa del Soroptimist per le scuole

Un ciclo di videolezioni gratuite per agli studenti delle scuole superiori di II grado, in particolare per i ragazzi che sono alla vigilia dell’esame di maturità, su tematiche extracurricolari che vanno dalla materia oscura ai rifiuti elettronici, passando per l’arte contemporanea, l’identità di genere, il pensiero innovativo e il diritto alimentare.



E’ il progetto dal titolo “Smart Net Lead” varato dal Soroptimist Net Lead, il network di giovani professioniste del Soroptimist International d’Italia, l’associazione di donne di elevata qualità professionale impegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del lavoro, che promuove attività formative prevalentemente virtuali con la finalità di sviluppare conoscenze e competenze di leadership per ridurre il divario di genere.



Le ragazze del Soroptimist Net Lead impegnate nell’iniziativa sono 10: avvocate, fisiche, consumer driven innovation professional, workplace & environment manager; gallery coordinator, visual designer, business analys, corporate social responsability manager.



Il materiale didattico è disponibile sul canale YouTube Soroprimist Net Lead, nella playlist Smart Net Lead al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCRzEtDa-Gc5HUMkkWgvDEAQ/ ed è già stato condiviso con numerosi istituti scolastici di diverse regioni. E’ fruibile anche singolarmente dagli studenti interessati.



“Per affiancarvi e sostenervi nel percorso formativo che garantite quotidianamente ai vostri studenti, abbiamo realizzato alcuni video didattici proponendo focus tematici che ci auguriamo i ragazzi possano approfondire durante il loro percorso di crescita formativa. La speranza è che questo piccolo contributo possa esservi di aiuto e stimolare nei vostri studenti un approccio conoscitivo propositivo e curioso, che ci aiuterà ad uscire da questo periodo di emergenza più forti e consapevoli”, ha scritto Giulia Salem, coordinatrice Soroptimist Net Lead in una lettera aperta ai docenti delle scuole superiori.



“L’iniziativa è tutto merito della nostra rete giovanile che è nata nei mesi scorsi dopo aver frequentato il corso su leadership e genere alla Sda-Bocconi promosso dal Soroptimist”, ha aggiunto Mariolina Coppola, presidente nazionale dell’associazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA