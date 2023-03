Classifica Università nel mondo, la Federico II è al posto 416

È stabile al 416mo posto tra le università mondiali l'ateneo Federico II di Napoli nella classifica che ogni anno viene pubblicata dal dettagliato report QS World University Rankings. La Federico II viene elogiata per le collaborazioni internazionali di ricerca con un risultato di 91,3 su 100 e anche per la reputazione accademica di chi si laurea nell'ateneo partenopeo che, spiega il sito, offre 157 corsi di laurea in 13 aree di insegnamento: agricoltura, architettura, economia, farmacia, legge, ingegneria, medicina e chirurgia, ceterinaria, scienze botecnologiche, matematica, fisica e scienze naturali, scienze politiche, sociologia e umanesimo.

L'ateneo, scrive sempre il sito «offre corsi in tutte le discipline accademiche esistenti che portano a 157 possibili lauree. La ricerca riguarda tutti questi corsi e quindi gli studenti hanno sia lo sviluppo intellettuale che l'acquisizione di capacità professionali». La Federico II è 35mo ateneo al mondo per i corsi di storia classica e antica, perdendo tre posizioni rispetto al 2022 ma restando tra le migliori. L'Università partenopea è tornata nella classifica tra i posti 51 e 100 del mondo in Ingegneria. Nella classifica c'è anche l'Università di Salerno che è nel gruppo di atenei tra i posizionamenti tra 1001 e 1200 al mondo.