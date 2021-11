Da San Vitaliano al Portogallo gli studenti della Media che «amano» l'Europa

Si chiama «Je taime» il progetto Erasmus plus e-twinning che ha portato una delegazione di otto alunni dell’I.C. Omodeo-Beethoven in Portogallo. L'iniziativa - parte dall'acronimo Etaime (Empathie-tollerance- acceptation- impliation- motivation- entente) - è promossa dalla professoressa Mena Vaia ed è partita in piena pandemia proiettando i ragazzi dal chiuso delle case verso l’Europa, attraverso confronti e lavori in piattaforma perché la cultura non ha confini. Soddisfatta la docente che ha visto gli alunni mettersi alla prova, superando il limite della lingua e trovando strategie comunicative nuove.

Gli studenti si sono confrontati attraverso il gioco, su temi di fondamentale importanza per la crescita civica e si sono confrontati con rumeni, portoghesi e turchi.

«Un’esperienza esaltante, costruttiva, di crescita culturale e confronto – ha sottolineato la dirigente Rosanna Lembo, che ha sostenuto e accompagnato personalmente la sua delegazione – continueremo ad offrire finché ne avremo la possibilità, esperienze formative come queste»”.