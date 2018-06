Alessia Prete a Pomeriggio 5: «Non sono gelosa di Paola Di Benedetto, ho qualcosa in più di lei...»

Forte senso di libertà 🦋 Un post condiviso da Alessia Prete (@alessia_prete_official) in data: Giu 7, 2018 at 12:39 PDT

Venerdì 8 Giugno 2018, 18:42 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 19:28

Alessia Prete, seconda classificata al Grande Fratello 15, si gode la sua storia d'amore con Matteo Gentili e nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi rivela: «Non sono gelosa di Paola Di Benedetto perché ho qualcosa in più...»La neocoppia appare in diretta più innamorata che mai e alla domanda di Barbara D'Urso sulla ex di Matteo, Alessia risponde: «Non posso giudicarla né fisicamente né caratterialmente perché non la conosco. Ma ho una cosa in più di lei. Lui!», esclama baciando il fidanzato.E quando la conduttrice chiede loro i prossimi progetti, il calciatore conclude così: «Stasera conoscerò i parenti di Alessia e la prossima settimana verrà lei a casa mia a Viareggio». Insomma, amore a gonfie vele.