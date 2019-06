Andrea Damante e l'addio a Giulia De Lellis: «Soffro, mi ha lasciato lei»

Giovedì 13 Giugno 2019, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 19:52

Dopo che la love story fra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è stata resa pubblica da foto e indiscrezioni, arriva la reazione dell’ex fidanzato dell’influencer, Andrea Damante. Dopo la fine della relazione tra la De Lellis e Irama si era parlato di un ritorno di fiamma proprio con Damante, ma da quanto sembra le cose sono andate in modo diverso.Andrea Damante avrebbe scoperto della relazione fra la De Lellis e il pilota di MotoGp leggendo le indiscrezioni di “Spy” e proprio alla rivista ha confidato il suo stato d’animo. Sul numero in uscita domani infatti l’ex tronista oggi deejay confessa: «Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare». A lasciarlo stavolta sarebbe stato lei mentre lui non ha idea del perché: «Giulia mi ha lasciato. C'è solo grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato non ho colpe».