Giulia De Lellis e Andrea Damante, è di nuovo amore: il video condiviso da un fan non lascia dubbi

In molti lo aspettavano, in tanti ci hanno sperato fino all'ultimo e alla fine hanno avuto quello che più desideravano: il ritorno dei Damellis. Giulia De Lellis e Andrea Damante, a distanza di anni, continuano a far sognare i loro fan che li seguono da Uomini e Donne, quando lui la scelse con una delle dediche più dolci: «Sei tu la mia Giulietta» (Lui è di Verona). Poi le esperienze all'interno della casa del Grande Fratello Vip e il «Vai a giocare un po' più in là» detto dalla De Lellis ad Asia Nuccetelli (altra concorrente) che aveva una cotta per il dj. E poi la rottura con tanto di libro «Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza»: Giulia ha documentato tutta la sua rottura con Andrea a causa dei numerosi tradimenti che non ha mai perdonato.

Ma al cuore non si comanda e durante la pandemia i due sono stati colti nuovamente insieme.

Nulla da fare, anche questa volta finisce male perché lei poco dopo si mette con un amico di lui, Carlo Beretta, con cui fa coppia fissa per quasi 4 anni fino alla rottura a causa dei piani di vita differenti: lei voleva la famiglia, figli e un matrimonio, lui probabilmente ancora no.

Andrea Damante intanto coltiva la sua storia d'amore con Elisa Visari, tra alti e bassi (e tradimenti), fino ad arrivare alla fine dell'amore. Adesso che sia Giulia che Andrea sono tornati single, in molti si aspettano un ritorno di fiamma.

Una storia d'amore che non riesce a trovare una fine, quella tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: dopo anni trascorsi a rincorrersi, a volte allontanandosi, altre avvicinandosi pericolosamente, i due sono stati beccati nuovamente insieme.

Una ragazza, infatti, li ha pizzicati in un locale insieme mentre parlavano in maniera molto fitta. Le voci su un possibile ritorno di fiamma circolano già da settimane: alcuni dicevano che il motivo dietro la rottura tra Damante e Visari erano state alcune chat con la De Lellis trovate dall'attrice, altri giurano di averli visti in alcuni eventi insieme, ma adesso ci sono le prove del video.

L'abbigliamento di Giulia è lo stesso che indossa nelle storie Instagram della giornata di oggi, 12 aprile, mentre Andrea sceglie una t shirt bianca molto basic. Come andrà a finire? Il lupo perde il pelo, ma non il vizio e Giulia dovrebbe sfogliare il suo primo libro.