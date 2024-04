Greta Rossetti, nuovo look per Sergio D'Ottavi... il biondo platino sorprende: «Sembra un'altra persona»

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello e, da quel momento in poi, non si sono più lasciati. I due sono sempre insieme e l'imprenditore romano trascorre molto tempo a Milano dove vive l'influencer.

La coppia è molto attiva sui social e, infatti, posta numerose storie per raccontare ai fan la giornata, le avventure vissute o... i cambi look. Greta, qualche settimana fa, ha convinto Sergio a modificare la sua capigliatura e lui, che già all'interno della casa del Gf aveva precisato di avere voglia di un rinnovamento, ha accettato: si è tagliato i capelli. Il colore, però, era rimasto quello di sempre. Nelle ultime storie, tuttavia, l'influencer ha mostrato ai follower l'ennesimo cambiamento del fidanzato: si è tinto di biondo platino.

La storia Instagram di Greta Rossetti

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi si sono concessi una gita fuori porta e, nelle scorse ore, sono andati a Torino.

L'influencer ha documentato tutta la giornata sul proprio profilo Instagram postando storie in cui ride e si diverte insieme al fidanzato. Quando l'ormai ex gieffina inquadra l'imprenditore romano, ecco la sorpresa: Sergio si è tinto i capelli di un biondo platino. Una trasformazione non da poco dato che all'interno della casa del Grande Fratello aveva il codino e un colore tendente al castano chiaro. A molti fan di Greta piace questo nuovo look del ragazzo, altri invece sono un po' perplessi. Tutti, però, sono d'accordo su una cosa: «Sembra un'altra persona», si legge sui social.

La relazione di Greta e Sergio

La storia d'amore tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sembra rafforzarsi ogni giorno di più: i due sono felici, sorridenti e in sintonia e lui è spesso a Milano da lei. Ai fan più romantici del Gf piacciono tanto insieme e tutti vedono l'influencer molto più serena ora di quando è entrata nella casa più spiata d'Italia.