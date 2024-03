Gf, le parole di Greta su Temptation Island lasciano di stucco gli utenti: c'entrano Perla e Mirko

Prima di entrare al Grande Fratello, abbiamo conosciuto Greta Rossetti in un altro programma televisivo, che le ha dato notorietà: Temptation Island. All'epoca, tutti i telespettatori se lo ricordano, fu l'avvicinamento a Mirko Brunetti a far finire la relazione tra quest'ultimo e Perla Vatiero. Tutti e tre, poi, si sono ritrovati nella casa più spiata d'Italia, all'interno della quale ne son successe di tutti i colori e, alla fine, è finita anche tra Greta e Mirko, senza che quest'ultimo sia tornato con Perla nonostante un riavvicinamento. Fin qui è tutta storia recente. Però Greta ha aggiunto la sua versione dei fatti, parlandone in piscina con Sergio... cosa avrà detto a riguardo? E perché in molti la stanno accusando di essere bugiarda?

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell'ufficio stampa Red Communications; musica Korben