Greta Rossetti, l'ex Eugenio Colombo e il commento alla foto. Il fidanzato Sergio D'Ottavi replica così

Greta Rossetti ed Eugenio Colombo hanno avuto una brevissima ma intensa relazione, almeno l'ex protagonista di Uomini e Donne la ricorda così. I due, poi, sono rimasti amici e, come da lui dichiarato in varie interviste, si sentirebbero spesso al telefono. Eugenio Colombo, ospite a Turchesando la trasmissione di Radio Cusano Campus, aveva spiegato: «Io e Greta ci siamo conosciuti a dicembre sui social e a gennaio ci siamo visti di persona per la prima volta. È stato un colpo di filmine, c'è stata subito chimica ed empatia, ci sentivamo tutti i giorni. Lei ha 25 anni ma di testa ne dimostra molti di più, è davvero una ragazza matura». Nonostante la breve relazione, Eugenio Colombo sembra essere ancora attratto dall'influencer, tanto che le ha commentato anche l'ultima serie di foto postate su Instagram. Sergio D'Ottavi, invece, non ha scritto nulla.

Il post Instagram di Greta Rossetti

Greta Rossetti, nelle scorse ore, ha partecipato a un evento a Milano e si è lasciata immortalare in diverse pose, con lei c'era anche mamma Marcella Bonifacio. L'ormai ex gieffina ha pubblicato la serie di nuove immagini sul proprio profilo Instagram e ha fatto una domanda ai suoi follower: «Quale di queste vi piace di più?». Quindi, tutti hanno espresso le proprie preferenze e, poi, ecco il commento dell'ex fidanzato Eugenio Colombo che, senza troppi giri di parole ha scritto: «Tutte», aggiungendo anche un cuore rosso. Secondo i tenti follower di Greta, l'ex tronista sarebbe ancora attratto da lei che, però, non ha occhi per nessuno se non per il suo Sergio D'Ottavi. I fan cercavano proprio il suo commento che, tuttavia, non hanno trovato. In questo momento, l'imprenditore romano è a Roma.

La storia di Greta e Sergio

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sarebbero più innamorati che mai e i fan dei Sergetti, così sono stati soprannominati, non vedono l'ora di rivederli insieme.

Nella sua intervista a Verissimo, la 25enne aveva detto: «Sergio ha avuto tanta pazienza con me e adesso ha il compito di farmi cambiare idea sul genere maschile», aveva scherzato.