Anna Tatangelo e il cambio di look: «Il mio parrucchiere è rimasto sotto choc»

Un cambio di look da parte di Anna Tatangelo che ha stupito anche l’artefice della sua pettinatura, il suo amico parrucchiere. Un nuovo corso, nel look e nella musica, per Anna Tatangelo dopo la fine della sua relazione con Gigi D’Alessio.



A raccontare i fatti proprio Anna: «Il mio parrucchiere, Antonio di Sora – ha raccontato al Corriere della Sera - amico di una vita, è rimasto sotto choc quando sono entrata in negozio e gli ho detto: Fammi bionda…».

Dopo un periodo non facile ha deciso per il cambiamento totale («Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide»), ma non dimenticherà mai il suo ex Gigi D’Alessio: «Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto».





