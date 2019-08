La foto è stata scattata infatti da una fotografa d'eccezione, la sua primogenita Liv:

Bar Refaeli, una delle top model più belle del mondo, è diventata mamma da qualche anno: sui social non ha quasi mai però mostrato le sue figlie, Liv di 3 anni ed Elle che a ottobre ne festeggerà 2. In compenso oggi la splendida israeliana ha postato una sua foto molto sexy e spontanea scattata in casa.«So che non è il miglior scatto mai fatto, ma la mia bambina di 3 anni ha preso la macchina fotografica e mi ha ripresa. Dal momento che non mostro le mie figlie, mostrerò i loro 'talenti'», ha scritto Bar in un post su Facebook. Nella foto la Refaeli ha un bikini rosso scuro, e con espressione contrariata sta parlando forse all'altra sua figlia: uno scatto tenero di vita quotidiana e familiare, che ha riscosso tanto successo tra i fan della modella-mamma.