Barbara D'Urso: «Ken di Barbie è il mio uomo ideale. Ho un'ustione di secondo grado alla mano».

Ultimo aggiornamento: 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha subito un piccolo infortunio alla mano, ma non perde l'ironia divertendo icon il suoNell'ultimo scatto dice di voler presentare ai fan il suoe si mostra in lingerie, con la mano fasciata e con un simpatico bambolotto gonfiabile alle sue spalle. Si tratta del Ken di Barbie. E infatti, a commento dell’immagine, Barbara D'Urso scrive: «Il mio Ken».Un modo per ironizzare sul suo essere single. Non è un mistero, infatti, che la conduttrice di Canale 5 non abbia un compagno da diverso tempo. Il tutto, a dimostrazione del fatto che la conduttrice non si prende mai troppo sul serio e ama giocare con i suoi followers.Per quanto riguarda l'infortunio, Barbara D'Urso ha spiegato di essersi ustionata. «Non vi avrei voluto raccontare questa cosa - spiega nel filmato - ma devo farlo perché domenica sarò in diretta e ve ne sareste accorti. Ho un'ustione di secondo grado alla mano, è stato un momento bello doloroso, sono sotto antidolorifici. Ma le cose brutte sono altre, guarirò...».