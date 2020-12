I Beckham litigano con i vicini: «Vogliono costruire un lago con un'isola artificiale»

Guai seri per David e Victoria Beckham, che stanno affrontando una lite con i loro vicini di casa. Accade nel Cotswolds, dove l'ex calciatore e la ex Posh Spice hanno una delle loro ville in cui c'è addirittura in costruzione un lago artificiale di circa 3mila metri quadrati. Lo scorso agosto i Beckham hanno avuto il permesso di costruzione, ma i residenti della zona si sono opposti: e ora si sono addirittura infuriati dato che Victoria e David hanno presentato il loro progetto per renderlo ancora più grande, per aggiungerci un'isola artificiale.

Il progetto definitivo del lago prevede dunque un lago di oltre 4mila metri quadrati, con un'isola di 122 metri quadrati. Se venisse approvata la modifica, il lago diventerebbe grande la metà di un campo da calcio, e la famiglia potrebbe poi godersi anche dei picnic sull'isola, scrive il Daily Mail. Una vicina, Sue Jones, ha scritto una lettera per opporsi: «Il piano per ingrandire il lago potrebbe aumentare le possibilità di inondazioni nell'area», scrive la donna, che lamenta di essersi opposta già al primo progetto ma di essere stata ignorata.

Inoltre, sempre secondo i residenti, il lago non sarebbe in armonia con l'area circostante. «Poi cosa succederà, vedremo motoscafi fare avanti e indietro dall'isola?», si chiedono i vicini. Dal canto loro i Beckham sostengono che non c'è alcuna incoerenza tra il loro progetto e la natura circostante, e vorrebbero realizzare il tutto entro il prossimo febbraio: nei primi mesi del 2021 il consiglio distrettuale dell'Oxfordshire occidentale dovrebbe prendere una decisione. E vedremo se ad avere ragione sarà la coppia vip o i vicini sospettosi.

