Belen, torta e balli sexy per il compleanno di Cecilia. Fan furiosi: «È vietato in zona rossa, te ne freghi del Covid». Lei reagisce così

Ieri, la sorella minore di Belen ha compiuto 31 anni. «Il secondo compleanno - ha commentato amaramente Cecilia - in lockdown». Ignazio Moser ha dedicato dolci parole d'amore alla fidanzata. Ma qualcosa ha fatto infuriare i follower.

Ieri sera, Belen ha pubblicato una serie di stories che hanno fatto discutere. Nelle immagini, prima Santiago intento a preparare la torta per la zia Cecilia. Poi il menù della cena di compleanno. Nei video successivi, Cecilia spegne le candeline e poi si lancia in balli sfrenati con la sorella Belen, che commenta: «Alla faccia del Covid, abbiamo ballato lo stesso». Le showgirl argentine abitano, però, a Milano, attualmente zona rossa. I commenti dei follower non si sono fatti attendere. Scrivono alcuni utenti: «Ve ne fregate del Covid, nel giorno della memoria delle vittime». E ancora: «Noi a casa e voi festeggiate, ci avete deluso».

Non è chiaro se Belen e Cecilia stiano trascorrendo il lockdown insieme, in quel caso sarebbero congiunte. Al momento, le due showgirl non avrebbero replicato ai fan. Staremo a vedere.

