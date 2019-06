L'ex Miss Italia Gloria Zanin incanta Sorrento al Festival internazionale del folklore

Domenica 30 Giugno 2019, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2019 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Gli anni passano, ma il suo fascino resta immutato. Merito di una bellezza fuori dal comune, di una vasta esperienza nel mondo dello spettacolo e di un garbo innato che ancora le attira le simpatie del grande pubblico. Gloria Zanin ha fatto sfoggio di queste doti a Sorrento dove ha presentato la sesta edizione del Festival internazionale del folklore, manifestazione che ha richiamato in Costiera 600 danzatori provenienti da Grecia, Bulgaria, Turchia, Polonia, Lituania e Portogallo.In abito lungo verde e tacchi vertiginosi che ne esaltavano ancora di più i 178 centimetri di altezza, Zanin ha incantato il pubblico come agli inizi della sua carriera. Nel 1992, infatti, la bella Gloria fu eletta Miss Italia per poi intraprendere una lungo percorso tra passerelle e televisione. Una bellezza prorompente, la sua, che non è sfuggita a Simone Tiribocchi, ex calciatore di Torino, Chievo Verona, Lecce e Atalanta col quale Gloria si è sposata nel 2007 e ha messo al mondo il piccolo Emanuele cinque anni più tardi.Il fascino della 43enne attrice, conduttrice e modella non è passato inosservato nemmeno a Sorrento dove si è trattenuta per qualche ora in compagnia di un gruppo di amici. Zanin si è concessa persino un bagno di notte, affrontato con la solita ironia, che è stato poi oggetto di un simpatico video pubblicato su Instagram. Immancabili le foto con i fan, uno in particolare: Raffaele Pane, il devoto di Sant'Antonino sempre a caccia di scatti con vip e personaggi comuni, che ha donato alla bella Gloria una piccola immagine benedetta del patrono di Sorrento.