Sabato 4 Maggio 2019, 13:29

Flavio Briatore tra gli ospiti della 69a assemblea generale di Federalberghi a Capri è stato accolto con grande festa ieri sera presso il ristorante Villa Verde nel cuore di Capri. Una tarantella improvvisata al suono di triccheballacche e putipù, con il gruppo folkloritico “La Bella Capri”, ha dato il benvenuto al celebre imprenditore italiano, che ha degustato le specialità del ristorante dei vip, dalla classica cucina caprese.Questa mattina Briatore ha presenziato ai lavori del convegno di Federalberghi, presso il Grand Hotel Quisisana, in cui si è parlato della classica antinomia tra turismo di massa e turismo d'elite, insistendo sul bisogno di incentivare le politiche sul turismo di lusso in Italia, tema sul quale è intervenuto anche il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio, il quale ha dichiarato che siamo un Paese che respinge il turista, soggetto a troppe restrizioni e a tante spese. Nel pomeriggio l'assemblea nazionale di Federalberghi proseguirà con il Comitato Nazionale Giovani Albergatori in cui si continuerà a dibattere sul valore del Turismo nell'economia italiana, strategie e modelli innovativi come patrimonio per la crescita.