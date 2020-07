Happy Birthday mister Peppino di Capri: festa in famiglia a Capri per i suoi primi 81 anni

Happy Birthday mister Peppino di Capri. Ha voluto spegnere le candeline sulla torta che gli avevano fatto preparare a sorpresa insieme ai figli, le nuore e i nipotini, l'intera famiglia con accanto gli amici di sempre, quelli più cari e i capresi con i quali Peppino divide le sue giornate e scandisce i tempi della sua vita privata e artistica.



Dopo il brindisi di rito il cantante più amato da diverse generazioni si è seduto al piano e ha fatto ascoltare alcuni brani del suo ultimo album che si chiama appunto «Happy Birthday mister Peppino di Capri». Un viaggio nella sua musica di ieri e di oggi, con i pezzi classici ma anche i più recenti ed alcuni ancora sconosciuti. È stata una serata piena di affetto e di calore per uno tra i cantautori più amati ed apprezzati anche all'estero e che continua a regalare a tutte le generazioni le stesse emozioni di quando ha iniziato la sua carriera. «Tanti auguri Peppino» è stato il gran finale cantato in coro dai suoi amici e dagli amici dei suoi figli che ancora una volta hanno voluto trascorrere con lui il compleanno nella villa al Castiglione come da tradizione.