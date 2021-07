Jogging a Capri di Matteo Renzi in compagnia di Briatore

Matteo Renzi è tornato a Capri questa volta non in versione familiare per visitare l’isola, ma per partecipare insieme al lungo elenco di VIP alla serata di Gala e beneficenza organizzata per il terzo anno alla certosa di San Giacomo dalla maeson “Luisaviaroma” il famoso brand fiorentino che ogni anno con i più grandi nomi di artisti del Parterre internazionale, tra questi Katy Perry e John Legend, solo per citarne alcuni, promuove una serata di gala per raccogliere fondi che quest’anno saranno devoluti all’UNICEF. All’asta sarà messa la cooper junior 1961 appartenuta al famoso attore Steve McQueen.

Questa mattina di buon’ora i capresi si sono trovati ad incrociare lungo via Matermania, la strada che porta all’arco naturale e alla storica grotta che conduce a Tragara, un trio insolito che praticavano jogging lungo la ripida salita, con enorme sorpresa hanno poi riconosciuto che si trattava di: Matteo Renzi, un loro amico americano e Flavio Briatore che qualche ora prima aveva postato su Instagram una sua foto con la Gragoraci a Capri.