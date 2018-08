Capri, show di Pio e Amedeo dalla Canzone del Mare alla Taverna Anema e Core

Domenica 19 Agosto 2018, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 15:58

CAPRI - Pio e Amedeo mattatori del sabato d'agosto caprese. Una serata evento iniziata sulla baia dei Faraglioni nel magnifico scenario della Canzone del Mare. Proprio in una delle location più prestigiose dell'isola, famosa per il passaggio della Dolce Vita a Capri, è andato in scena lo spettacolo dissacrante di Pio e Amedeo.Il duo comico pugliese, famoso per le gag improvvisate sul piccolo schermo con personalità famose di tutto il mondo, si è esibito in un vero e proprio show anticipato dallo spettacolo di Gianluigi Lembo con l'Anema e Core band. I due comici hanno ironizzato sul fatto di essere a Capri e sul fatto di trovarsi in un tempio del lusso duettando con i loro soliti sketch che hanno entusiasmato il pubblico della serata.Lo spettacolo è proseguito dopo le 2 di notte nella Taverna Anema e Core dove i due istrioni foggiani si sono esibiti in canzoni, gag e improvvisazioni fino a tarda notte con Gianluigi Lembo e la sua band.